La micromobilità 100% made in Italy

Siamo stati i primi in Italia a lanciare la micro mobilità sostenibile con i monopattini, ed ora, dopo aver allargato il nostro business della smart mobility a biciclette e motorini elettrici, abbiamo aperto a nuovi business: il food delivery con Helbiz Kitchen e la trasmissione in streaming delle partite di calcio di serie B e altri contenuti sportivi con Helbiz Live», racconta Matteo Mammì, Ceo Di Helbiz Europe.

Ma non contenti di tutto ciò, quelli di Helbiz, società leader della micro mobilità sostenibile, adesso sono pronti a raccogliere la sfida per diventare anche primi produttori italiani per il retail, con un nuovo ed innovativo monopattino elettrico, disegnato e prodotto interamente in Italia. Ma d’altra parte per Helbiz, recentemente quotata al Nasdaq, prima società del settore a raggiungere simile traguardo, quella delle sfide difficili sembra essere una sorta di marchio distintivo. Sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza, ma senza mai perdere il proprio focus sulla mobilità sostenibile. La società con sede a New York, ma ben radicata in Italia, è leader globale del settore delle micromobilità, con oltre 350 dipendenti e oltre 35 città tra Usa ed Europa raggiunte dal servizio. Utilizza una piattaforma innovativa e personalizzata di gestione della flotta proprietaria, che grazie all’intelligenza artificiale e alla mappatura ambientale ottimizza le operazioni e la sostenibilità aziendale.

Secondo le rivelazioni della società di analisi statistiche Gfk, infatti, nel 2020 il valore del mercato della e-mobility è cresciuto del +140% rispetto al 2019. Il prodotto più venduto è proprio quello del monopattino elettrico, arrivato a pesare oltre il 90% del comparto. Oggi, secondo l’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility, un veicolo condiviso su tre è un monopattino. Nel 2020 sono stati compiuti 7,4 milioni di noleggi in monopattino e percorsi circa 14,4 milioni di chilometri. Oggi in Italia i mezzi in circolazione sarebbero oltre 42mila. Il monopattino in condivisione sembra insomma aver cambiato il volto della sharing mobility in Italia. E anche nei primi mesi del 2021 il trend sembra essere quello di una costante crescita a doppia cifra. Ed ecco allora che anche sulla base di questi incoraggianti dati, che la società ha deciso di investire anche sulla realizzazione di un prodotto per il mercato retail, come spiega bene il chief product officer Emanuele Liatti: «Il mercato è ancora molto acerbo, le potenzialità sono enormi. Basti pensare che le due principali aziende produttrici, che sono cinesi, ne producono circa 3 milioni di esemplari all’anno. Noi allora abbiamo pensato di realizzare un prodotto affidabile, bello e soprattutto sicuro, con la doppia sospensione, luce posteriore a led, indicatori di direzione luminosi integrati, display a led, sistema bluetooth e telaio e geometrie aerodinamiche che lo rendono molto più stabile nel traffico urbano». Si chiama Helbiz One, sarà in vendita nel primo trimestre del 2022: un prodotto assai attraente per il target di riferimento, che come spiega sempre Liatti è soprattutto formato da giovani sotto i 40 anni. «Per rispettare al massimo la nostra vision improntata alla sostenibilità, abbiamo cercato fornitori locali, per ridurre al massimo l’impatto sull’ambiente anche nel processo produttivo».

Helbiz è riuscita a costruire intorno al concetto di micromobilità una qualificata serie di partnership

L’ obiettivo iniziale di 30.000 monopattini venduti per il primo anno è ambizioso, ma raggiungibile, se si guarda al trend di mercato. La società Boston Consulting Group che incrociando una serie di parametri, qualche mese fa, ha individuato circa 750 potenziali città nel mondo per lo sviluppo della micromobilità con monopattino, più del doppio di quelle attuali. Ed è per questo che gli analisti di Boston Consulting valutano in circa 30 miliardi di dollari il mercato potenziale del settore a livello mondiale.

Ma la grande intuizione di Helbiz è stata anche quella di costruire intorno al concetto di micromobilità una serie di partnership, come quella con Italbus, con Trenitalia o con la nuova Ita Airways per integrare la micro mobilità cittadina nelle destinazioni di arrivo e partenza del trasporto di media e lunga percorrenza. Ma Helbiz come detto non è solo mobilità, da quest’anno è stato creato anche un servizio di food delivery che si chiama Helbiz Kitchen, dedicato alla preparazione e alla consegna a domicilio di piatti e portate . Il servizio utilizza cucine elettriche, celle frigorifere, sistemi di filtrazione aria a lampade UV all’ozono per la sterilizzazione dell’aria e sistemi di conservazione dei cibi a consumi controllati per garantire uno sfruttamento senza sprechi delle risorse energetiche. Le consegne sono affidate esclusivamente a motorini elettrici di proprietà e fattorini dipendenti. Per ora il servizio è disponibile solo in una determinata zona di Milano, ma sono già previste nuove aperture negli Usa e nelle principali città europee ed italiane. A Giugno poi è stata la volta di Helbiz Media, che trasmette in streaming, in esclusiva per il mercato estero, il campionato di calcio di serie B e altri contenuti legati allo sport, offrendo ai tifosi un abbonamento integrato con quello del noleggio dei monopattini. «L’evoluzione della micromobilità non passa soltanto per l’impiego di nuovi mezzi e nuove soluzioni innovative, ma anche e soprattutto dall’adozione delle buone norme, anche comportamentali sul piano della sicurezza» ha spiegato il Ceo europeo dell’azienda, Matteo Mammì, «E Helbiz si è dimostrata azienda leader e responsabile anche su questo importante e sempre attuale tema. Siamo stati i primi a lanciare il programma Helbiz Lab 2040, un format sull’educazione civica stradale sviluppato per le scuole italiane. L’obiettivo è quello di offrire un momento di incontro e condivisione, che raccolga la conoscenza degli strumenti e delle regole per un corretto utilizzo dei monopattini nel pieno rispetto del Codice della Strada e che possa consentire alle nuove generazioni di esprimere il proprio punto di vista sulla mobilità del futuro».

Il format è stato inserito sul sito del Ministero dell’Istruzione per il suo ruolo fondamentale in tema di educazione civica e stradale (www.educazionedigitale.it/edustrada). Oltre a questo, il Ministero dell’Istruzione ha mandato ad oltre 2.700 scuole italiane la proposta di Helbiz Lab2040 promossa da Edustrada, il progetto nazionale del Ministero dell’Istruzione per l’Educazione stradale. «Il tema della sicurezza è inevitabilmente parte integrante ed indissolubile per chi si occupa di mobilità sostenibile», conclude Mammì. «Con questa attività Helbiz si rivolge direttamente agli studenti nelle scuole italiane, ovvero le nuove generazioni con le quali sarà possibile disegnare il futuro delle città. Helbiz infatti crede nella formazione degli utenti come primo passo necessario per rendere le strade più sicure».