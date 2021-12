L’invenzione della ruota non finisce mai

Se c’è un’invenzione antica quanto la tecnologia, questa è la ruota. Ma basta parlare mezz’ora con Corrado Rocca, che al gruppo Pirelli si occupa di innovazione avanzata nel settore degli pneumatici, per capire che allo stesso tempo la ruota, o meglio ciò che la distingue, cioè il pneumatico, resta tuttora un prodotto dalla straordinaria capacità di rinnovamento e dal potenziale innovativo sorprendente. «Effettivamente lo pneumatico è un prodotto antico ma sempre nuovo, e noi come gruppo Pirelli stiamo seguendo e spesso anticipando l’evoluzione tecnologica dei carmaker, in moltissimi modi diversi – spiega Rocca – che abbracciano svariate declinazioni della mobilità: dalle auto elettriche ai veicoli a guida autonoma, dalla micromobilità urbana ai grandi mezzi di trasporto. Lo facciamo, per esempio, con il nostro sistema Cyber Tyre, ovvero un sistema intelligente legato al pneumatico, che punta contemporaneamente alle due transizioni, quella ecologica per inquinare sempre meno e quella digitale per infondere intelligenza all’unico componente che collega il veicolo al terreno, che è appunto il pneumatico».

Cyber Tire è una linea di pneumatici dotati di sensori intelligenti in grado di dialogare con l’elettronica della vettura



Ci spieghi bene: qual è il cuore dell’innovazione cyber negli pneumatici?

È un dispositivo sofisticatissimo che si chiama sensore. Inserendo un sensore dentro la gomma si rilevano grandi quantità e varietà di dati che vengono inviati ad un ricevitore intelligente integrato nel veicolo o nell’abitacolo, capace di generare, attraverso algoritmi avanzati, informazioni che possono essere utilizzate per ottimizzare la guida e le caratteristiche del veicolo.

E che percorso avete intrapreso per sviluppare quest’innovazione?

Innanzitutto abbiamo impiegato molta energia e risorse per capire capire quale fosse il miglior sensore per catturare questi dati. Quando siamo stati sicuri di aver individuato la tecnologia chiave siamo passati alla fase implementativa. Si consideri che il sensore è il trasduttore delle informazioni dagli pneumatici al veicolo ma i veri giochi sull’utilizzo di queste informazioni si fanno poi nell’intelligenza che viene inserita negli apparati elettronici del veicolo stesso. Oggi possiamo dire di aver messo a punto sistemi intelligenti capaci di elaborare i segnali rilevati dai sensori, i dati che arrivano quindi dalle gomme, e ricavarne le informazioni utili ai vari stakeholder, da chi guida, a chi progetta il veicolo, a chi deve far manutenzione ed assistenza, per esempio.

Ed è nata così la famiglia che Pirelli chiama Cyber Tyre?

Esattamente: una famiglia di prodotti o allo stesso tempo una famiglia di strumenti che abilitano alla fruizione di servizi avanzati.

Ci fa quanti più esempi possibile?

Certo! Innanzitutto si tenga presente che le rilevazioni dei sensori delle gomme si integrano con tutta la strumentazione elettronica di bordo. Ebbene: già sapere, grazie a questi apparati, che l’auto che si sta per guidare, magari avendola noleggiata in modalità smart, e dunque senza contatti con operatori, monta una gomma winter o summer significa apprendere un’informazione strategica.

Ok, ma c’è anche chi riesce a leggere le scritte sul bordo dello pneumatico, e quest’informazione la rileva anche senza sensori. C’è sicuramente dell’altro…

Guardi che quel primo dato sfugge a tanti ed inoltre il veicolo non ne è a conoscenza. Vederselo ricordare sul cruscotto all’avviamento del veicolo è molto utile, non foss’altro che per effettuare tempestivamente i cambi obbligati per legge. Comunque, andando più nello specifico, posso dirle che abbiamo dimostrato come si possa guadagnare anche due metri di spazio di frenata semplicemente informando il sistema elettronico di bordo, che agisce sui sistemi automatici di controllo dell’auto, sul fatto che si sta usando un treno di gomme invernali piuttosto che estive.

Che ne pensano i grandi carmaker?

Sono interessatissimi. Siamo in contatto con tutti, lavoriamo con molti; la prima auto dotata di Cyber Tyre è già sul mercato ma sono in arrivo altre vetture che ne saranno dotate. Qualche anno fa questa frontiera tecnologica era ancora circondata dallo scetticismo, ora tutt’altro, oggi si riesce a intuire bene il valore aggiunto insito in queste soluzioni. Per non parlare dell’after market…

«Lo pneumatico è un prodotto antico ma sempre nuovo e noi spesso anticipiamo l’evoluzione dei carmaker»

Parliamone!

Mi riferisco alle numerose applicazioni digitali che, utilizzando anche i dati rilevati dagli pneumatici, magari attraverso black-box aggiunte anche a veicoli originariamente sprovvisti, permettono di entrare in una dimensione di esperienza diversa, per esempio legata all’uso delle auto di flotta, dove solo l’immaginazione pone dei limiti alle applicazioni della tecnologia, fornendo indicazioni ai fleet-manager su tipologia e intensità dei consumi, ad esempio. È un mondo nel quale individuiamo grandi opportunità!

La produzione Pirelli è posizionata nell’alto di gamma del prodotto auto. Anche e soprattutto in questa declinazione così innovativa, oppure no?

Sicuramente abbiamo iniziato a lavorare immaginando la fascia di clientela più esigente e quindi più elevata anche nelle scelte d’acquisto. Però, tenendo presente che molte case automotive lavorano ormai con il concetto di piattaforma prodotto, mettendo insieme il sottostante che accomuna tutti i marchi, attraverso l’utilizzo di architetture elettroniche e costruttive comuni, ecco che ci siamo dati una visione specifica, quella di iniziare a innovare partendo dall’alto di gamma ma declinandolo poi nel resto della gamma. Pensiamo ad esempio a tutto il mondo della shared mobility, che porterà inevitabilmente il segmento medio e medio-basso ad allargarsi, dando vita a una convergenza sulle soluzioni di maggior impatto.

Torniamo sulla sicurezza: oltre al minor spazio di frenata, quali altri vantaggi vengono portati dai sensori?

Della frenata le ho detto. Ma parliamo anche dell’aquaplaning, causa di molti incidenti e ancor più di molti spaventi. Inoltre il fatto di avere a bordo un sensore che rileva e un cervello elettronico che analizza i dati sull’usura degli pneumatici è una grande risorsa, perché permette di prevenire i pericoli derivanti da gomme logorate. Se viaggio inavvertitamente con gomme troppo consumate, rischio. Domani, con le nostre soluzioni, mi avviseranno le gomme stesse. Quanto allo scoppio, il tema è più complesso: lo scoppio è un evento improvviso, spesso causato da circostanze esterne non prevedibili, quindi la tecnologia evolverà per gestire anche questi fenomeni.

E l’aquaplaning?

Il concetto è semplice. Il battistrada del pneumatico ha degli incavi che drenano fino a un determinato quantitativo di litri al secondo; sotto quella soglia tutto va bene, quando i litri d’acqua da drenare la oltrepassano, l’acqua sotto il battistrada non viene più smaltita, il pneumatico inizia a sollevarsi e l’aderenza peggiora. Quando la gomma inizia a slittare, subentra l’abs, che è però già un elemento reattivo. Invece con i nostri sistemi siamo in grado di dire al guidatore quanto sia vicino il rischio dell’aquaplano per poter rallentare prima che si presenti. I sensori misurano ad ogni giro di ruota la condizione di aderenza per comunicare il rischio in tempo al pilota o addirittura indurre una decelerazione automatica. Un alert predittivo a tutti gli effetti.

Ma perché alcune auto segnalano male la pressione interna dei pneumatici?

Ci sono in giro anche sistemi superati o imprecisi. Ma il futuro è comunque qui. Su questa apparentemente semplice funzione, ad esempio, possiamo far sì che il sensore comunichi la pressione interna delle ruote anche ad auto spenta, anche da remoto, in modo che l’automobilista possa controllarla prima di mettersi in viaggio. Per non parlare della difficoltà di gonfiare le gomme con precisione leggendone la pressione interna sul manometro del compressore della stazione di servizio. Con la nostra tecnologia, è il pneumatico stesso a dire a chi lo sta gonfiando quale pressione si è creata al suo interno… Infine pensiamo al 5G e alla guida autonoma…

Cioè?

È un tema vastissimo ma faccio un accenno. Il 5G sarà il tramite che consentirà alle vetture di condividere le informazioni rilevate sulla strada, sia con altre auto, sia con l’infrastruttura stradale stessa. È futuro, ma sta avvicinandosi a velocità elevatissima!