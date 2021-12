Innovare e crescere con scienza e coscienza

Mezzo secolo di storia, oltre 45 mila clienti, più di 3.500 tra dipendenti e collaboratori. Sono solo alcuni dei numeri che impreziosiscono il profilo di Marr, società appartenente al Gruppo Cremonini e leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione al food service di prodotti alimentari e non. Una realtà aziendale che sul fronte ricavi ha continuato a macinare dati con il segno più anche nel terzo trimestre di quest’anno (534,9 milioni di euro, con un +31% rispetto ai 409 del 2020 ma anche un +4 rispetto ai 509,1 milioni dello stesso periodo 2019) confermando il suo posizionamento nel comparto, in netta crescita, della ristorazione extradomestica. Il risultato netto consolidato del terzo trimestre si attesta infatti a 27,2 milioni di euro (27,3 milioni nel 2019), in deciso incremento rispetto ai 15,1 milioni del pari periodo 2020. Tanto che il gruppo con quartier generale a Santarcangelo di Romagna ha deciso di consolidare il trend positivo e sfruttare le opportunità di consumo offerte dal momento storico, mettendo in cantiere una strategia espansiva che a breve vedrà l’ulteriore ampliamento e ammodernamento di una struttura logistico-distributiva che già oggi può contare su tre piattaforme logistiche dislocate a Marzano, Pomezia e Rimini, oltre 40 centri di distribuzione tra cui due agenti con deposito ecinque cash&carry.

Ridurre rifiuti, acqua ed emissioni

Sono tuttavia gli investimenti sullo sviluppo etico e sostenibile che Marr ha fissato come tratti distintivi della sua traiettoria di crescita. Ne è prova attestante il Bilancio di Sostenibilità 2020 approvato lo scorso settembre dal consiglio d’amministrazione e presentato proprio di recente a Rimini al convegno di Economy nel contesto della fiera Ecomondo.

«Fin dalla sua nascita, quasi 50 anni fa – si legge nella lettera agli stakeholder che apre il documento, firmata dal Presidente Ugo Ravanelli e dall’amministratore delegato Francesco Ospitali – Marr ha posto tra i propri principali obiettivi la crescita etica e sostenibile». Impronta verde e vocazione all’innovazione sono sempre state infatti due peculiarità del gruppo targato Cremonini che anche per il futuro, dunque, ha l’intenzione di conferire alle sue politiche aziendali una cifra sempre più marcatamente “sostenibile”.

Il bilancio di sostenibilità irreggimenta non a caso questa vision, fissando i target generali e specifici per ciascun Sdg (obiettivi di sviluppo sostenibile). Migliorare la gestione dei rifiuti (che oggi già si fregia del risultato di oltre 1.600 tonnellate recuperate) in un’ottica di “Circular Economy” è ad esempio uno degli obiettivi che sono stati pianificati nell’ambito “rifiuti” e che si punta a conseguire attraverso una serie di azioni come l’adozione dell’etichettatura ambientale per facilitare lo smaltimento degli imballi sui prodotti a marchio; l’implementazione di supporti digitali per le informazioni sull’etichettatura ambientale dei materiali di confezionamento utilizzati nei Centri di distribuzione e la trasformazione delle cassette di polistirolo in risorse riutilizzabili.

Anche sulla riduzione delle emissioni di CO2e, Marr intende continuare a concentrare l’attenzione ottimizzando i carichi e minimizzando il numero dei mezzi impiegati nella flotta (ad oggi sono più di 300 e tutti comunque già a basso impatto ambientale) oltre che le distanze e i tempi di percorrenza dei prodotti distribuiti. Un altro “goal” l’azienda lo vuol segnare sul campo della riduzione del consumo d’acqua dove è già riuscita a superare vari traguardi negli ultimi anni: grazie alla riduzione della percentuale di glassatura sui prodotti ittici, dal 2015 ad oggi ha fatto registrare un meno 10% di acqua utilizzata per un totale di 9 mila tonnellate risparmiate in 6 anni.

I cinque pilastri della nettezza

La sintesi del pensiero sostenibile secondo Marr è nelle parole che Ravanelli e Ospitali scrivono nel Bilancio di Sostenibilità 2020 a proposito dei “pilastri” – tra loro integrati – su cui si regge la visione prospettica dell’azienda: «Oltre alla corretta e completa attuazione delle migliori best practices in ambito Governance – si legge – i cinque pilastri sono: la valorizzazione delle persone, la sempre maggiore attenzione nella selezione di fonti di approvvigionamento sostenibili, il rigoroso contributo al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema, il concreto supporto alla riduzione degli sprechi e la forte attenzione alla redditività senza speculazioni, ma attraverso l’ottimizzazione dei processi».

L’obiettivo di fondo, secondo i vertici aziendali, è consentire, attraverso l’impegno e la responsabilità da parte dell’organizzazione commerciale, logistica, gestionale e amministrativa, un impatto che la società si attende positivo e, nel tempo, anche esattamente quantificabile. «Il tutto a beneficio non solo degli stakeholder, della comunità e delle singole persone, ma anche del sistema economico, sociale e ambientale in cui Marr opera» aggiungono gli amministratori che hanno deciso anche di aderire alla richiesta di individuare figure interne che facilitino l’eventuale necessità di attività di engagement da parte degli investitori.

Primi nove mesi all’insegna del rilancio

I ricavi totali consolidati dei primi nove mesi 2021 di Marr sono stati pari a 1.076,9 milioni di euro e sono in forte aumento rispetto gli 856,1 milioni del pari periodo 2020; ricavi totali che erano invece stati 1.302,1 milioni nel 2019. In particolare nei primi nove mesi 2021 i ricavi per vendite, che includono il contributo delle vendite del Gruppo Verrini (consolidato dal 1 aprile 2021) per 38,6 milioni di euro, si attestano a 1.061,9 milioni di euro e si confrontano con gli 843,8 milioni del 2020 e i 1.280,4 milioni del 2019. La performance delle vendite dei primi nove mesi del 2021 rispetto ai livelli pre-pandemia del pari periodo 2019 è quindi del -17,1% e in rapporto all’andamento del Mercato di riferimento si confronta con una variazione nell’analogo periodo dei consumi (a quantità) per la voce “Alberghi, pasti e consumazioni fuori” del -34,2% (Congiuntura Confcommercio, ottobre 2021).

L’Ebitda alla fine dei primi nove mesi si attesta a 71,5 milioni di euro (33,2 milioni nel 2020), mentre l’Ebit è pari a 46,1 milioni (5,4 milioni nel pari periodo 2020).

Il risultato netto dei primi nove mesi si posiziona a 28,3 milioni di euro (1,0 milioni nel 2020) e risente di oneri non ricorrenti pari a 2,9 milioni di euro contabilizzati nel secondo trimestre e relativi all’estinzione anticipata, avvenuta in data 23 luglio 2021, del prestito obbligazionario Uspp in dollari sottoscritto nel luglio 2013.