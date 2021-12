Biocarburanti rotta sull’Africa

Soddisfare la domanda di energia in netta crescita nel mondo senza rallentare il cammino verso l’obiettivo zero emissioni di CO2. È una sfida doppia quella che attende Eni nei prossimi anni. Una partita da giocare su due tavoli. L’azienda guidata dall’amministratore delegato Claudio Descalzi sta puntando tutte le sue fiches sulle tecnologie pulite ed efficienti per raggiungere la completa decarbonizzazione dei propri prodotti e processi entro il 2050 e sostenere così la lotta al cambiamento climatico. In un settore come quello dei trasporti, tradizionalmente basato sui combustibili fossili, Eni è pronta a giocare il jolly dei biocarburanti. Tra i prossimi step del gruppo c’è quello di aumentare la produzione delle bioraffinerie a 2 milioni di tonnellate entro il 2024 e portarla a 5-6 milioni entro il 2050, passando per l’eliminazione dell’uso dell’olio di palma entro il 2023.

Eni è stata la prima azienda al mondo ad aver convertito una raffineria tradizionale in una di biocarburanti



L’agricoltura muove il Net Zero

E se in Italia Eni ha già conseguito il risultato di aver convertito - prima azienda al mondo - una raffineria tradizionale in una raffineria di biocarburanti a Venezia nel 2014 (traguardo poi bissato nel 2019 a Gela), adesso è sul continente africano che la società sta concentrando gli sforzi per lo sviluppo della filiera dei biocarburanti in maniera tale da accelerare la transizione verso un futuro low carbon.

Le stime dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie), del resto, dicono che la domanda di energia continuerà a crescere soprattutto nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo a causa dell’aumento della popolazione, della crescita economica sostenuta e di fenomeni quali urbanizzazione e sviluppo delle infrastrutture.

I biocarburanti potrebbero rivoluzionare l’industria energetica e rappresentare in futuro un modello per l’Africa

Ecco perché Eni, proprio di recente, ha firmato accordi con Angola e Repubblica del Congo per lo sviluppo del settore degli agro-biocarburanti e l’Amministratore Delegato Descalzi è stato protagonista di una serie di incontri istituzionali in altri Paesi africani. L’Ad ha incontrato infatti il Presidente del Benin, Patrice Talon, per discutere di progetti per la filiera agro-industriale, incentrati sulla valorizzazione degli scarti agricoli, la produzione di oleaginose non in contrasto con la filiera alimentare, per utilizzo nella bio-raffinazione e lo sviluppo di coltivazioni di ricino su aree degradate; e a seguire il Presidente del Ruanda, Paul Kagame, con il quale ha discusso della possibile collaborazione negli ambiti della transizione energetica e dell’economia circolare in una prospettiva regionale. Descalzi e Kagame hanno affrontato anche il tema della valorizzazione dell’importante settore agricolo ruandese con progetti nella filiera agroindustriale, come la coltivazione di piante per produrre agro- feedstock per la bioraffinazione, e hanno parlato di ricerca e sviluppo congiunto di iniziative nei settori della transizione energetica con possibili investimenti nell’area della conservazione delle foreste e della protezione delle specie a rischio. Claudio Descalzi di recente è stato ricevuto anche dal Presidente della Repubblica del Mozambico, Filipe Nyusi. Nel corso di quest’incontro Descalzi e il Presidente Nyusi hanno discusso tra l’altro delle opportunità nella filiera agro-industriale, centrate sulla valorizzazione dei rifiuti agricoli e sulla coltivazione di piante oleaginose che non impattino la produzione alimentare. Queste verrebbero convertite in biocarburanti premium, grazie alla tecnologia proprietaria utilizzata nelle bioraffinerie di Eni. Le iniziative assicurerebbero la creazione di nuovi posti di lavoro e darebbero agli agricoltori un accesso diretto al mercato. In Angola Eni, Anpg e Sonangol svilupperanno un percorso di decarbonizzazione attraverso un approccio di economia circolare (coltivazioni come il ricino su terreni degradati e opportunità di business nella raccolta dei rifiuti, con lo scopo di valorizzare la frazione organica, e della bioraffinazione) mentre in Congo, dove la fase pilota è già partita nello scorso mese di ottobre, l’intesa con il governo prevede lo sviluppo congiunto del settore degli agro-biocarburanti e la produzione di olio di ricino su scala industriale (150 mila ettari) per fornire materia prima al sistema di bioraffinazione di Eni, creando al contempo opportunità di lavoro per circa 90 mila beneficiari entro il 2030. In questa stessa direzione va l’accordo triennale sottoscritto da Eni con l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (Irena) e finalizzato a promuovere l’integrazione del continente africano nella catena del valore dei biocarburanti, tramite iniziative di capacity building istituzionale, agribusiness e di sviluppo industriale destinate alla produzione di biofuel avanzati.



Missione “zero emission” in Kenya

Anche il Kenya, sotto questo profilo, si appresta a diventare una nuova frontiera: Eni sta puntando a sviluppare nel Paese, dove è presente dal 2013, biocarburanti che potrebbero rivoluzionare l’industria energetica nazionale e rappresentare in futuro un modello per l’Africa. Situato sulla costa africana orientale, il Kenya è uno dei Paesi più avanzati del continente per quanto riguardo l’impegno in materia di cambiamento climatico: è tra i firmatari dell’Accordo di Parigi e intende ridurre le sue emissioni del 32% entro il 2030. Lo sviluppo dell’energia verde tramite il progetto con Eni si propone di contribuire a raggiungere questi obiettivi. Proprio a questo proposito già nel dicembre 2020 il Presidente Uhuru Kenyatta aveva incontrato Descalzi per capire, nel quadro del comune impegno sulla decarbonizzazione, come Eni potesse aiutare il Kenya a fornire alle comunità locali un accesso efficiente e sostenibile alle risorse energetiche, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili di importazione.

A seguito di quell’incontro, il governo keniota ha aperto un canale di comunicazione tra Eni e i Ministri del Dipartimento dell’Agricoltura e del settore Oil&Gas e istituito un tavolo per far dialogare i rappresentanti dell’azienda italiana con le controparti locali. Il programma che ne è venuto fuori, al momento in fase di attuazione, prevede la conversione di una raffineria di Mombasa in una bioraffineria; lo sviluppo del settore agricolo del Kenya e la raccolta dell’olio alimentare usato per l’approvvigionamento della raffineria; lo sviluppo di un impianto di bioetanolo; l’avanzamento delle partnership e del sostegno di enti internazionali quali la Cassa Depositi e Prestiti, la Banca europea per gli investimenti, la Ifc World Bank e la Banca africana di sviluppo per realizzare il progetto secondo i più alti standard internazionali, incentivare lo sviluppo agricolo keniota e facilitare la cooperazione e il dialogo politico tra le istituzioni locali e il governo del Kenya, in modo tale da favorire lo sviluppo dell’ambiente normativo del Paese.

Dei 54 milioni di abitanti del Kenya circa il 70% si dedica all’agricoltura, ma con scarse competenze e problemi di accesso ai mercati: da qui l’idea di Eni di collaborare con gli agricoltori locali per consentire loro di coltivare in modo più efficace, oltre a costruire una rete di hub per raccogliere e lavorare la biomassa. Insieme al governo del Kenya, Eni ha effettuato una valutazione organica di tutto il settore agricolo nazionale e ha identificato le aree target o le regioni più adeguate alle colture “di copertura”, da coltivare in rotazione stagionale con i cereali, e ha avviato progetti di sviluppo di colture resistenti alla siccità, come il ricino, in territori meno adatti alla produzione alimentare, offrendo così agli agricoltori una fonte aggiuntiva di reddito. Sono stati anche conclusi diversi accordi per incentivare la raccolta dell’olio alimentare usato (Uco) incoraggiando il corretto smaltimento di questo rifiuto nel Paese. Eni punta, infatti, a utilizzare la produzione agricola keniota e l’Uco raccolto già a partire dal 2022 per rifornire le bioraffinerie in Italia, dando così agli agricoltori africani un accesso al mercato italiano, in attesa della conversione della raffineria di Mombasa in bioraffineria. L’impianto, che a regime sarà in grado di produrre 250 mila tonnellate di biocarburante all’anno da olio vegetale e olio alimentare usato, sarà il primo del genere nel continente africano. Oltre alla bioraffineria, Eni sta valutando infine la possibilità di sviluppare un impianto di bioetanolo di seconda generazione per raccogliere i rifiuti agricoli e convertirli in bioetanolo, che può essere mescolato alla benzina per migliorare le prestazioni e la qualità del carburante, così come la sostenibilità. Il Kenya ad oggi importa infatti 1,5-2 milioni di tonnellate di benzina ogni anno e la produzione di bioetanolo a livello locale contribuirebbe significativamente alla decarbonizzazione del settore trasporti.